E-Bike ahoi: Wie in Hainichen aus Schiffscontainern Fahrradparkhäuser entstehen

In Hainichen entstehen neue Fahrradgaragen aus Containern. Sie lassen sich leicht aufstellen, sind robust und werden in ganz Deutschland genutzt. Bald könnten auch Touristen von der Idee profitieren.

Ein Schiffscontainer auf dem Land wirkt wie ein Fremdkörper: Die geriffelten Wände erzählen von Fernweh, aber auch von Funktionalität. Stabil, wetterfest und doch mobil – Eigenschaften, die Patrick Rabe und sein damaliger Geschäftspartner nutzten, als sie direkt nach dem Studium Velobrix gründeten.