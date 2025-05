Ein Koreaner aus Berlin entdeckt Hainichen: Liebeserklärung bei TikTok und Instagram

Traktor, Rossmann, Gellert und dann noch eine Jugendweihe. Ein aus Korea stammender Foodblogger aus Berlin entdeckt die Kleinstadt Hainichen für sich.

Er ist gerade angekommen, leider nicht wie erhofft in Dresden, sondern in Hainichen. Eine Baustelle soll der Grund sein. So erzählt es „ein Koreaner in Deutschland“ bei TikTok, Youtube und Instagram in einem seiner Videos. Was folgt, ist eine kleine Entdeckertour durch die Kleinstadt, die wirklich Lust auf einen Besuch macht und vor allem...