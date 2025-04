„Ein Lehrer aus Berufung“ – Frankenberg nimmt Abschied von Hans-Peter Trautmann

Für diese Trauerfeier waren ehemalige Schüler mehrere Hundert Kilometer unterwegs: Am Freitag ist Hans-Peter Trautmann beigesetzt worden. Der Mathematiklehrer hat fast vier Jahrzehnte die Schüler zum Abitur geführt.

So schön die Sonne auch schien, so fröhlich sein Lachen auf dem Foto in der Friedhofskapelle - zur Trauerfeier für Hans-Peter Trautmann am Freitagnachmittag in Frankenberg flossen doch viele Tränen. Und dennoch stimmten vor allem die schönen Erinnerungen an den beliebten Mathematiklehrer die rund 200 Trauergäste wieder fröhlicher. Gemeinsam...