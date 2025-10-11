Einbruch bei der Feuerwehr in Rossau: Was wollen die Täter mit einem Gasmessgerät?

Dieser Fall wirft viele Fragen auf: Bei einem Einbruch in ein Feuerwehrgerätehaus haben Unbekannte Technik im Wert von 15.000 Euro erbeutet.

Ein Einbruch bei der Feuerwehr ist außergewöhnlich und trifft jene Ehrenamtler, die anderen Menschen im Notfall mit einsatzbereiter Technik helfen wollen. Doch genau das ist in dieser Woche in Rossau geschehen. Unbekannte sind in das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Rossau eingestiegen und haben aus einem Einsatzfahrzeug eine...