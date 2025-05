Das Hotel an der Talsperre Kriebstein war im Oktober 2024 der Schauplatz für eine Polizeiübung. Heute ist dort wieder eine Großübung geplant. Bild: Dietmar Thomas/Archiv

Mittweida 20.05.2025

Einbruch in Hotel an Talsperre: Täter setzen Anlage in Kriebstein unter Wasser

Im Hotel „Am Kriebsteinsee" wurden Kupferrohre in großem Ausmaß gestohlen. Die Diebe wollten ihre Spuren offenbar mit viel Wasser verwischen. Der Faschingsclub kam ihnen auf die Spur. Der Großeinsatz der Polizei heute vor Ort hat einen anderen Grund. Im Hotelkomplex am Kriebsteinsee, ist eingebrochen worden. Laut einem Sprecher der Polizeidirektion (PD) Chemnitz hatten es die Diebe in der Anlage im Kriebsteiner Ortsteil Höfchen wohl auf Kupferrohre abgesehen. Entdeckt wurde die Tat am Montagabend, als vor Ort festgestellt wurde, dass ein Keller unter Wasser stand. Wann der Einbruch geschah...