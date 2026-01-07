Einbruch in Mehrfamilienhaus in Waldheim: Täter erbeuten mehrere tausend Euro

Unbekannte sind in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Mittelstraße in Waldheim eingebrochen. So verschafften sich die Täter Zutritt.

Unbekannte sind in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Mittelstraße in Waldheim eingebrochen. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mit. Der Einbruch ereignete sich zwischen Montag, 17.30 Uhr, und Dienstag, 16 Uhr, heißt es im Polizeibericht. Die Täter hebelten ein Fenster auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Von den...