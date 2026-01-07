MENÜ
Die Täter hebelten ein Fenster auf, um sich Zutritt zu verschaffen.
Bild: Symbolfoto: Silas Stein/dpa
Mittweida
Einbruch in Mehrfamilienhaus in Waldheim: Täter erbeuten mehrere tausend Euro
Redakteur
Von Holk Dohle
Unbekannte sind in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Mittelstraße in Waldheim eingebrochen. So verschafften sich die Täter Zutritt.

Unbekannte sind in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Mittelstraße in Waldheim eingebrochen. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mit. Der Einbruch ereignete sich zwischen Montag, 17.30 Uhr, und Dienstag, 16 Uhr, heißt es im Polizeibericht. Die Täter hebelten ein Fenster auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Von den...
