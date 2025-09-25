Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Einbrecher haben am Mittwoch in Mittweida ihr Unwesen getrieben.
Einbrecher haben am Mittwoch in Mittweida ihr Unwesen getrieben. Bild: Symbolfoto: Philipp von Ditfurth/dpa/Archiv
Einbrecher haben am Mittwoch in Mittweida ihr Unwesen getrieben.
Einbrecher haben am Mittwoch in Mittweida ihr Unwesen getrieben. Bild: Symbolfoto: Philipp von Ditfurth/dpa/Archiv
Mittweida
Einbruchserie erschüttert Mittweida: Täter hinterlassen Spur der Verwüstung
Redakteur
Von Babette Philipp
0:00 Anhören

Einbrecher treiben in Mittweida ihr Unwesen. Kameras und PCs wurden gestohlen, Türen und Fenster beschädigt. Auch Spinde sind aufgebrochen worden.

Mehrere Einbrüche haben sich am Mittwoch in Mittweida ereignet. Dabei haben die Täter Beute in Wohnung und Spinden gemacht. Das teilt die Polizei mit. So brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Wohnhauses in der Lauenhainer Straße ein. In der Folge entwendeten die Eindringlinge zwei Kameras, einen PC, ein Handy sowie eine zweistellige Summe...
