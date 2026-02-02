Einsatz für Astronomie und Blutspende: Weiterer Mittweidaer erhält Ehrennadel

Michael Hesse engagierte sich unter anderem für Bildung an der Fichte-Oberschule. Jetzt hat er nachträglich eine besondere Auszeichnung erhalten.

Zum Neujahrsempfang in Mittweida am 9. Januar konnte er nicht dabei sein und die Silberne Ehrennadel entgegennehmen. Deshalb ist Michael Hesse nun nachträglich zur jüngsten Stadtratssitzung geehrt worden. Oberbürgermeister Ralf Schreiber und Stellvertreter Dr. Siegfried Schnee gratulierten ihm. Hesse setzt sich für Bildung, Gemeinschaft und...