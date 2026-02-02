MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zum Neujahrsempfang wurden Ehrennadeln in Silber und Gold vergeben.
Zum Neujahrsempfang wurden Ehrennadeln in Silber und Gold vergeben. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas/Archiv
Zum Neujahrsempfang wurden Ehrennadeln in Silber und Gold vergeben.
Zum Neujahrsempfang wurden Ehrennadeln in Silber und Gold vergeben. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas/Archiv
Mittweida
Einsatz für Astronomie und Blutspende: Weiterer Mittweidaer erhält Ehrennadel
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Michael Hesse engagierte sich unter anderem für Bildung an der Fichte-Oberschule. Jetzt hat er nachträglich eine besondere Auszeichnung erhalten.

Zum Neujahrsempfang in Mittweida am 9. Januar konnte er nicht dabei sein und die Silberne Ehrennadel entgegennehmen. Deshalb ist Michael Hesse nun nachträglich zur jüngsten Stadtratssitzung geehrt worden. Oberbürgermeister Ralf Schreiber und Stellvertreter Dr. Siegfried Schnee gratulierten ihm. Hesse setzt sich für Bildung, Gemeinschaft und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
22:00 Uhr
1 min.
Boschstraße in Glauchau: Sanierung am Bahnübergang geplant
Im Jahr 2019 wurde die Boschstraße im Gewerbegebiet verlängert.
Wegen aufgetretener Fahrbahnschäden wird der Bereich des Bahnübergangs saniert
Stefan Stolp
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
21:46 Uhr
2 min.
Saison-Aus für Hollerbach - Becker kommt zurück
Arbeiteten schon bei Union Berlin zusammen: Urs Fischer (r) und Sheraldo Becker. (Archivbild)
Bittere Nachricht für Mainz 05: Stürmer Hollerbach hat sich schwer verletzt und fällt bis zum Saisonende aus. Doch die Rhein-Hessen überraschen mit einem Last-Minute-Transfer.
15.01.2026
4 min.
Mittweidas OB Ralf Schreiber: Stadt braucht Arbeitsplätze – und mehr Nachwuchs
Oberbürgermeister Ralf Schreiber bei seiner Rede zum Neujahrsempfang, in der er mehrfach Erich Maria Remarque zitierte.
Wie kann 2026 ein gutes Jahr für die Hochschulstadt mit ihren gut 13.600 Einwohnern werden? Der Oberbürgermeister spricht über Straßenbau, Firmenpleite, die Kita-Situation und das Klinikum.
Franziska Bernhardt-Muth
10.01.2026
4 min.
Neujahrsempfang: Diese Mittweidaer erhalten eine besondere Ehre - einer ist völlig überrascht
Zum Neujahrsempfang wurden Ehrennadeln in Silber und Gold vergeben, darunter an Detlev Müller (2.v.l.).
Sie engagieren sich für die Gemeinschaft, im Sport oder die Historie und sind nun mit Ehrennadeln der Stadt ausgezeichnet worden. Für einen Geehrten gab es diese sogar in Gold.
Franziska Bernhardt-Muth
Mehr Artikel