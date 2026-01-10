Neujahrsempfang: Diese Mittweidaer erhalten eine besondere Ehre - einer ist völlig überrascht

Sie engagieren sich für die Gemeinschaft, im Sport oder die Historie und sind nun mit Ehrennadeln der Stadt ausgezeichnet worden. Für einen Geehrten gab es diese sogar in Gold.

Diese Überraschung zum Neujahrsempfang in Mittweida war gelungen. Bis zuletzt ahnte Detlev Müller nichts von der Ehre, die ihm am Freitagabend zuteil werden sollte und die die Stadträte ohne seine Kenntnis beschlossen hatten. Doch dann wurde er mit aufgerufen, zur Auszeichnung von Mittweidaern, die sich um die Stadt verdient gemacht haben. Für... Diese Überraschung zum Neujahrsempfang in Mittweida war gelungen. Bis zuletzt ahnte Detlev Müller nichts von der Ehre, die ihm am Freitagabend zuteil werden sollte und die die Stadträte ohne seine Kenntnis beschlossen hatten. Doch dann wurde er mit aufgerufen, zur Auszeichnung von Mittweidaern, die sich um die Stadt verdient gemacht haben. Für...