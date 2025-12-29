Eis und Schnee: Notaufnahme in Mittweida voll

Stürze und Unfälle bringen die Patienten ins Krankenhaus. Hainichens Oberbürgermeister hat eine Bitte.

Eisglätte und Schnee auf Fußwegen und Straßen sorgen für eine volle Notaufnahme im Klinikum Mittweida. Das hat am Montagnachmittag Yvonne Ulland, Assistenz Geschäftsführer der Landkreis Mitweida Krankenhausgesellschaft, bestätigt. „Es sind wirklich sehr viele, der Ansturm groß.“ Genaue Zahlen waren nicht zu ermitteln, aber nach...