Elternbeiträge: Die Kitaplätze in Rossau werden teurer

Ab Juli steigen die Elternbeiträge für Krippe, Kindergarten und Hort in der Gemeinde Rossau. Die Ferienbetreuung wird hingegen für manche Familien etwas günstiger.

Eltern müssen für die Kinderbetreuung in Rossau vom kommenden Monat an tiefer in die Tasche greifen als bisher. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einhellig eine Anhebung der Elternbeiträge für Krippe, Kindergarten und Hort beschlossen. Für die Jüngsten fällt die Erhöhung besonders deutlich aus.