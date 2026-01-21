Elternsorgen um Grundschule Grünlichtenberg: So reagiert der Gemeinderat Kriebstein

Viele Eltern fürchteten um die Grundschule Grünlichtenberg. Nun hat der Gemeinderat einstimmig entschieden, wie es mit dem Standort weitergeht.

Weil ein Beschluss zur Grundschule Grünlichtenberg auf der Tagesordnung stand, hatten viele Eltern vor dem Gemeinderat gefragt, ob die Schule vor dem Aus stehe, sagte Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler) am Montagabend.