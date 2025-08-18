Er ist wieder da: Der neue Superblitzer für Mittelsachsen

Mittweida
Die Kreisverwaltung macht um das Tempomessgerät ein Geheimnis, hatte den Kauf erst für Herbst angekündigt. Doch nun ist es raus. Die „Gulaschkanone mit Mikrowellenaufsatz“ ist bereits aktiviert worden.
Es sollte wohl eine Überraschung für Autofahrer in Mittelsachsen werden: Während die Kreisverwaltung zuletzt Kauf und Aufbau des neuen Superblitzers erst für den Herbst angekündigt hatte, schießt die im Volksmund als „Gulaschkanone mit Mikrowellenaufsatz“ berüchtigte Anlage nun schon teure Fotos. Auf Nachfrage der Kreisrätin Maria...
