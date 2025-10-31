Erholung und Freizeit an der Talsperre Kriebstein: Das sind die Pläne für das Tourismusziel

Rund um die Talsperre gibt es viele Ideen, um den Aufenthalt am und auf dem Wasser noch attraktiver zu machen. Ein wichtiger Weg über die Zschopau rückt nun in den Fokus.

Mit dem Schiff oder der Fähre über die Talsperre fahren, am Hafen in Kriebstein einen Spaziergang machen, auf dem Spielplatz in Lauenhain toben und im Sommer das Programm auf der Seebühne genießen - diese und viele weitere Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten gibt es schon an der Talsperre Kriebstein. Doch die Region soll noch attraktiver... Mit dem Schiff oder der Fähre über die Talsperre fahren, am Hafen in Kriebstein einen Spaziergang machen, auf dem Spielplatz in Lauenhain toben und im Sommer das Programm auf der Seebühne genießen - diese und viele weitere Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten gibt es schon an der Talsperre Kriebstein. Doch die Region soll noch attraktiver...