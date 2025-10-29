Ernsting‘s Family wechselt Standort in Mittweida – und zieht in bekannte Immobilie

Die Räume am bisherigen Ort am Markt sind für den Bekleidungshändler zu klein geworden. Da kommt ein Sanierungsprojekt wenige Meter weiter recht.

Ernsting’s Family empfängt seine Kunden aktuell am Markt 20 bis 23 in Mittweida. Doch die Verkaufsfläche in der bestehenden Filiale ist „für unser Sortiment mittlerweile deutlich zu klein geworden“, bestätigt Sprecher Gunnar van Geldern. Mehr Fläche durch Umbau sei hier aber nicht zu erreichen. Deshalb steht ein Umzug der Filiale an -... Ernsting’s Family empfängt seine Kunden aktuell am Markt 20 bis 23 in Mittweida. Doch die Verkaufsfläche in der bestehenden Filiale ist „für unser Sortiment mittlerweile deutlich zu klein geworden“, bestätigt Sprecher Gunnar van Geldern. Mehr Fläche durch Umbau sei hier aber nicht zu erreichen. Deshalb steht ein Umzug der Filiale an -...