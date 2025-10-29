Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ernsting's will umziehen - in das Gebäude im Hintergrund mit grünem Netz.
Ernsting's will umziehen - in das Gebäude im Hintergrund mit grünem Netz. Bild: Dietmar Thomas/EHL
Ernsting's will umziehen - in das Gebäude im Hintergrund mit grünem Netz.
Ernsting's will umziehen - in das Gebäude im Hintergrund mit grünem Netz. Bild: Dietmar Thomas/EHL
Mittweida
Ernsting‘s Family wechselt Standort in Mittweida – und zieht in bekannte Immobilie
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Räume am bisherigen Ort am Markt sind für den Bekleidungshändler zu klein geworden. Da kommt ein Sanierungsprojekt wenige Meter weiter recht.

Ernsting’s Family empfängt seine Kunden aktuell am Markt 20 bis 23 in Mittweida. Doch die Verkaufsfläche in der bestehenden Filiale ist „für unser Sortiment mittlerweile deutlich zu klein geworden“, bestätigt Sprecher Gunnar van Geldern. Mehr Fläche durch Umbau sei hier aber nicht zu erreichen. Deshalb steht ein Umzug der Filiale an -...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
09:30 Uhr
1 min.
Wochenmarkt in Hainichen: Umzug ab Januar
Der Wochenmarkt in Hainichen findet bislang auf dem Marktplatz statt.
Der Technische Ausschuss hat am Mittwoch eine wichtige Änderung beschlossen. Die Idee kam von Gewerbetreibenden am Markt.
Franziska Bernhardt-Muth
24.10.2025
1 min.
Farben-Köhler in Mittweida zeigt sich jetzt im Gerüst
Die Sanierung des letzten unsanierten Hauses am Markt in Mittweida soll beginnen. Was ist hier geplant?
Franziska Bernhardt-Muth
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
Mehr Artikel