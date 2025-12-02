Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bereits 2024 gastierte Sky du Mont zur Lesung in Mittweida.
Bereits 2024 gastierte Sky du Mont zur Lesung in Mittweida. Bild: Mario Hösel/Archiv
Bereits 2024 gastierte Sky du Mont zur Lesung in Mittweida.
Bereits 2024 gastierte Sky du Mont zur Lesung in Mittweida. Bild: Mario Hösel/Archiv
Mittweida
Es gibt noch Karten: Sky du Mont kehrt nach Mittweida zurück
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der bekannte Synchronsprecher, Schauspieler und Autor gastiert in Kürze zum zweiten Mal in der Stadt.

Nach seiner erfolgreichen Lesung im April 2024 in der Torfgrube Mittweida gastiert Schauspieler und Autor Sky du Mont in Kürze zum zweiten Mal am selben Ort. Der 78-Jährige, bekannt unter anderem als Synchronsprecher und Darsteller im Kinoerfolg „Der Schuh des Manitu“, stellt mit Humor und einem Hauch Melancholie sein neues Buch „Der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.11.2025
1 min.
Bernd-Lutz Lange: Zum letzten Mal in Mittweida zu Gast
Bernd-Lutz Lange, hier bei einer früheren Lesung, gastiert in Mittweida.
Der Autor und Kabarettist aus Leipzig liest unter anderem aus seinem neuen Buch „Café Continental“.
Franziska Bernhardt-Muth
23:17 Uhr
2 min.
Haalands 100. Tor: Man City mit Zittersieg nach 5:1-Führung
Erling Haaland leitete mit seinem Jubiläumstor den Auswärtssieg von Manchester City beim FC Fulham ein.
Superstar Erling Haaland sorgt in einem Torspektakel einmal mehr für einen Rekord in der Premier League. Ein ehemaliger Bundesliga-Profi rettet Manchester City am Ende drei Punkte.
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
23:36 Uhr
5 min.
Putin sprach mit US-Vertretern lange über Ukraine-Krieg
Fünf Stunden dauerte das Gespräch von Kremlchef Putin mit den US-Abgesandten.
Was hat ein langes Gespräch in Moskau über ein Ende des Ukraine-Kriegs gebracht? Von den Ergebnissen soll erst einmal US-Präsident Trump erfahren.
Friedemann Kohler, Ulf Mauder und Andreas Stein, dpa
25.11.2025
2 min.
Mittweida bereitet sich auf die Adventszeit vor: Wie es nach dem Aufstellen des Weihnachtsbaums jetzt weitergeht
Der diesjährige Weihnachtsbaum auf dem Markt in Mittweida ist eine Fichte.
Der imposante Weihnachtsschmuck ziert nun das Zentrum der Stadt. Nicht mehr lange, dann wird auch der Weihnachtsmarkt eröffnet.
Franziska Bernhardt-Muth
Mehr Artikel