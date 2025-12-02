Es gibt noch Karten: Sky du Mont kehrt nach Mittweida zurück

Der bekannte Synchronsprecher, Schauspieler und Autor gastiert in Kürze zum zweiten Mal in der Stadt.

Nach seiner erfolgreichen Lesung im April 2024 in der Torfgrube Mittweida gastiert Schauspieler und Autor Sky du Mont in Kürze zum zweiten Mal am selben Ort. Der 78-Jährige, bekannt unter anderem als Synchronsprecher und Darsteller im Kinoerfolg „Der Schuh des Manitu“, stellt mit Humor und einem Hauch Melancholie sein neues Buch „Der...