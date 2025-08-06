Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mittweida
Fahrerflucht nach Parkplatzrempler in Mittweida: Polizei sucht Zeugen
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Auf dem Aldi-Parkplatz in Mittweida ist ein Fahrer an ein Auto gestoßen und weggefahren. Wer hat was gesehen?

Auto angestoßen und weggefahren: Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf dem Aldi-Parkplatz in Mittweida machen können. Der Unfall ereignete sich bereits am Samstag, den 12. Juli, zwischen 12 Uhr und 17.30 Uhr auf dem Parkplatz des Discounters in der Chemnitzer Straße 28e. Ein unbekanntes Fahrzeug...
Mehr Artikel