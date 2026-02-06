Fahrerflucht nach Unfall in Grünlichtenberg bei Kriebstein: Polizei sucht Zeugen

Ein nächtlicher Zwischenfall in Grünlichtenberg sorgt für Aufsehen. Ein BMW trifft ein Geländer, der Fahrer verschwindet.

In der Nacht zum Mittwoch hat ein Verkehrsunfall im Kriebsteiner Ortsteil Grünlichtenberg für erheblichen Sachschaden gesorgt. Wie die Polizei informiert, geriet gegen 0.30 Uhr ein unbekannter dunkler BMW auf der Oberen Dorfstraße in Höhe des Hausgrundstücks 47a außer Kontrolle und kollidierte mit einem Straßengeländer. Sachschaden: etwa...