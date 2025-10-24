Farben-Köhler in Mittweida zeigt sich jetzt im Gerüst

Die Sanierung des letzten unsanierten Hauses am Markt in Mittweida soll beginnen. Was ist hier geplant?

Die Kur des letzten unsanierten Hauses am Markt in Mittweida - ehemals Farben-Köhler - soll in Kürze starten. Jetzt ist das Gebäude eingerüstet worden. Die Immobiliengruppe Bugun mit Sitz in Berlin plant die energetische Sanierung. „Bis Weihnachten wollen wir die Außenhülle fertighaben“, sagte Lukasz Gunia, einer der Geschäftsführer....