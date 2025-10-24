Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
Farben-Köhler in Mittweida zeigt sich jetzt im Gerüst
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Sanierung des letzten unsanierten Hauses am Markt in Mittweida soll beginnen. Was ist hier geplant?

Die Kur des letzten unsanierten Hauses am Markt in Mittweida - ehemals Farben-Köhler - soll in Kürze starten. Jetzt ist das Gebäude eingerüstet worden. Die Immobiliengruppe Bugun mit Sitz in Berlin plant die energetische Sanierung. „Bis Weihnachten wollen wir die Außenhülle fertighaben“, sagte Lukasz Gunia, einer der Geschäftsführer....
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
24.10.2025
1 min.
Auf zu neuen Ufern: 625 Absolventen der Hochschule Mittweida feiern ihren Abschluss
Ein Meer aus schwarzen Hüten auf dem Technikumplatz: Die Hochschule Mittweida entlässt auch dieses Jahr weitere Absolventen feierlich aus dem Studium.
Alisa Marcinkowski
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
26.10.2025
1 min.
Zug bleibt mehrere Stunden auf der Strecke liegen
Rund 200 Fahrgäste mussten mehrere Stunden in einem liegengebliebenen Zug ausharren. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg von Dresden nach Hannover. Da kommt es überraschend zu einem Halt. Die Fahrgäste brauchen am Abend viel Geduld.
18.07.2025
4 min.
Farben-Köhler in Mittweida: Das sind die Pläne für das letzte unsanierte Haus am Marktplatz
Blick auf das Gebäude von Farben-Köhler am Mittweidaer Marktplatz.
Ein Investor aus Berlin, der schon andere Vorhaben in der Region verwirklicht hat, will die Kur des Gebäudes angehen. Auch Oberbürgermeister Ralf Schreiber äußert sich zu den Ideen.
Franziska Bernhardt-Muth
Mehr Artikel