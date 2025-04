Fast ein Oster-Wunder: Autobahnzubringer zur A 4 in Hainichen wird doch früher fertig

Seit 7. April sind die Anschlussstelle Hainichen der A 4 und die Staatsstraße nach Mittweida gesperrt. Gebaut werden sollte die S 201 bis Monatsende. Nun geht es etwas schneller als geplant.

Seit 7. April wird der Autobahnzubringer in Hainichen gebaut. Damit ist die S 201 zwischen der B 169 und dem Ortseingang Rossau gesperrt. Davon betroffen ist auch die Anschlussstelle der A 4 in Hainichen in allen Richtungen. Der Verkehr wird über Frankenberg und die Bundesstraße umgeleitet.