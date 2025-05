Feuer im Solarpark: Wie die Feuerwehr Dittersbach die Sperrung der B 169 meistert

Die Sanierung der B 169 zwischen Frankenberg und Hainichen und ein Brand im Solarpark an der Bundesstraße: Die Feuerwehr Dittersbach kann ihren Einsatz schnell beenden.

Wegen eines Brandes im Solarpark an der B 169 zwischen Frankenberg und Hainichen ist am Dienstag gegen 13.30 Uhr auch die Feuerwehr Dittersbach alarmiert worden. Der Einsatz in der Nähe der derzeit gesperrten Bundesstraße war jedoch schon nach knapp einer Stunde wieder beendet.