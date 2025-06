Feuerwehreinsatz an Kläranlage Kriebethal: Wie hoch war das Risiko für die Anwohner trotz Gaslecks wirklich?

Eine defekte Leitung in der Kläranlage Kriebethal sorgte für einen Großeinsatz. Gas entwich in großen Mengen. Wie wurde die Situation entschärft?

Beim Großeinsatz der Feuerwehr und weiterer Kräfte an der Kläranlage Kriebethal am Abend des 21. Juni bestand keine Gefahr für Anwohner. Das hat das Landratsamt auf Anfrage mitgeteilt. Nachkontrollen durch die Feuerwehr waren nicht nötig, so Sprecherin Peggy Hähnel.