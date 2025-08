Feuerwerk an der Talsperre Kriebstein: Warum dem Abbrennen von Pyrotechnik Grenzen gesetzt sind

Die Show mit Feuerwerk und Laser hat zum Talsperrenfest viele Besucher begeistert. Doch mancher bedauerte, kaum etwas davon gesehen zu haben. Für die geänderte Inszenierung gibt es aber Gründe.

Das Talsperrenfest lockt jährlich tausende Gäste an die Talsperre Kriebstein. So war es auch in diesem Jahr am 26. und 27. Juli. Für viele ist das Feuerwerk am Samstagabend ein Highlight. Neben begeisterten Zuschauern an der Seebühne hat es in diesem Jahr aber mancher bedauert, es nicht oder nur zum Teil gesehen zu haben.