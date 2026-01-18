MENÜ
Fiesta Tropical im HKK.
Fiesta Tropical im HKK. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Anne Schönfelder (r.).
Anne Schönfelder (r.). Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Maja und Fynn an der Fotowand.
Maja und Fynn an der Fotowand. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Schülerinnen und Schüler feierten ausgelassen.
Schülerinnen und Schüler feierten ausgelassen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Fiesta Tropical in Hainichen.
Fiesta Tropical in Hainichen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
Fiesta Tropical in Hainichen bringt Spaß und Geld in die Kasse für den Abiball
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

P 16-Party am Samstag im HKK-Vereinshaus in Hainichen: Schüler des Martin-Luther-Gymnasiums Frankenberg feierten ausgelassen.

Es ist schon eine gute Tradition: Mit den Partys im HKK-Vereinshaus sammeln Schüler des Frankenberger Martin-Luther-Gymnasiums Geld für ihren Abiball ein. „Damit wollen wir den Ball finanzieren“, sagt Anne Schönfelder aus der 12. Klasse des MLG als Mitorganisatorin der Party. Die stand diesmal unter dem Motto Fiesta Tropical und wurde...
