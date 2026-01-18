Fiesta Tropical in Hainichen bringt Spaß und Geld in die Kasse für den Abiball

Mittweida
P 16-Party am Samstag im HKK-Vereinshaus in Hainichen: Schüler des Martin-Luther-Gymnasiums Frankenberg feierten ausgelassen.
Es ist schon eine gute Tradition: Mit den Partys im HKK-Vereinshaus sammeln Schüler des Frankenberger Martin-Luther-Gymnasiums Geld für ihren Abiball ein. „Damit wollen wir den Ball finanzieren“, sagt Anne Schönfelder aus der 12. Klasse des MLG als Mitorganisatorin der Party. Die stand diesmal unter dem Motto Fiesta Tropical und wurde...
