Dieser Fiat der Fima Immo-Base wurde in Frankenberg gestohlen. Bild: Susi Richter
Dieser Fiat der Fima Immo-Base wurde in Frankenberg gestohlen. Bild: Susi Richter
Mittweida
Firmenwagen in Frankenberg gestohlen: Telefonnummer steht auf dem Auto
Von Falk Bernhardt, Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dieses Auto gibt es so nur einmal. Trotzdem wurde ein Fiat 500 mit auffälliger Werbung geklaut. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Wenn Sie dieses Auto sehen, dann rufen Sie gleich die Polizei - oder die auf dem Fahrzeug angegebene Telefonnummer. Gesucht wird ein weißer Fiat 500, der in Frankenberg geklaut wurde. Abgestellt war der Stadtflitzer im Freien an der Winklerstraße. Wie Marcus Gerschler, Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz, der „Freien Presse“ erklärte,...
