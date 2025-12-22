Wie dreist ist das denn? - Autodieb von Frankenberg lässt sich blitzen

Das Blitzerfoto in der Weihnachtspost: Erst ein Auto klauen und dann geblitzt werden. So geht die Geschichte mit dem in Mittelsachsen gestohlenen Fiat 500 weiter. Die Polizei hat nun eine heiße Spur.

Ein Blitzerfoto kurz vor Weihnachten muss nicht unbedingt die Laune verderben. So geht es jedenfalls Susi Richter aus Hainichen, die beim Öffnen der Behördenpost schon geahnt hat, was da auf sie zukommt. Geblitzt wurde ihr Firmenwagen, der zu diesem Zeitpunkt allerdings schon gestohlen war. Nun hat die Inhaberin der in Frankenberg ansässigen... Ein Blitzerfoto kurz vor Weihnachten muss nicht unbedingt die Laune verderben. So geht es jedenfalls Susi Richter aus Hainichen, die beim Öffnen der Behördenpost schon geahnt hat, was da auf sie zukommt. Geblitzt wurde ihr Firmenwagen, der zu diesem Zeitpunkt allerdings schon gestohlen war. Nun hat die Inhaberin der in Frankenberg ansässigen...