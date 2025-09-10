Frankenberg: 4500 Euro Spende für junge Leute mit schwerer Zeit

Beim jüngsten Spendenlauf des Martin-Luther-Gymnasiums drehten 714 Läuferinnen und Läufer insgesamt mehr als 22.000 Runden. Nun wurde der Erlös der Aktion verteilt.

Ingo Pezold war sehr zufrieden. „Im Leben eines Schulleiters gibt es schöne und nicht so schöne Veranstaltungen“, sagte der Leiter des Frankenberger Martin-Luther-Gymnasiums. „Die heute gehört zu den schönen“, erklärte er und meinte damit die Übergabe der beim Spendenlauf gesammelten Gelder. Dessen Schirmherr ist der Förderverein...