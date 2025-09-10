Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Team des Gymnasiums sowie Juliane Ulbricht und Kathleen Theiling (3. und 2. v. r.).
Das Team des Gymnasiums sowie Juliane Ulbricht und Kathleen Theiling (3. und 2. v. r.). Bild: Ingolf Rosendahl
Das Team des Gymnasiums sowie Juliane Ulbricht und Kathleen Theiling (3. und 2. v. r.).
Das Team des Gymnasiums sowie Juliane Ulbricht und Kathleen Theiling (3. und 2. v. r.). Bild: Ingolf Rosendahl
Mittweida
Frankenberg: 4500 Euro Spende für junge Leute mit schwerer Zeit
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim jüngsten Spendenlauf des Martin-Luther-Gymnasiums drehten 714 Läuferinnen und Läufer insgesamt mehr als 22.000 Runden. Nun wurde der Erlös der Aktion verteilt.

Ingo Pezold war sehr zufrieden. „Im Leben eines Schulleiters gibt es schöne und nicht so schöne Veranstaltungen“, sagte der Leiter des Frankenberger Martin-Luther-Gymnasiums. „Die heute gehört zu den schönen“, erklärte er und meinte damit die Übergabe der beim Spendenlauf gesammelten Gelder. Dessen Schirmherr ist der Förderverein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
21:00 Uhr
2 min.
Amtsgericht Zwickau: Angriff auf Rettungssanitäter, zwei Hunde bei Hitze im Auto vergessen und mehrere hundert Kinderpornos
In der nächsten Woche finden 33 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.
Frank Dörfelt
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
26.05.2025
2 min.
Spendenlauf in Frankenberg: Rekord mit 20.000 Runden in genau 24 Stunden
Zum Spendenlauf in Frankenberg wurden mehr als 700 aktive Teilnehmer gezählt.
Zur Benefiz-Aktion des Martin-Luther-Gymnasiums Frankenberg wurden mehr als 700 aktive Läufer gezählt, einige waren auch mitten in der Nacht unterwegs
Falk Bernhardt
21:02 Uhr
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
21.08.2025
4 min.
Frankenberg: Doktorand hilft als Informatiklehrer aus und wird Seiteneinsteiger
Kevin Blümel unterrichtet als Seiteneinsteiger Informatik und Mathematik am Frankenberger Martin-Luther-Gymnasium.
Von diesem jungen Mann können sich andere eine Scheibe abschneiden. Kevin Blümel ist Doktorand in Mittweida. Zugleich schließt er als Seiteneinsteiger am Frankenberger Gymnasium eine Lücke.
Ingolf Rosendahl
Mehr Artikel