Frankenberg: Auffahrunfall am Stauende

Mittweida
Für eine 19-jährige Autofahrerin war der Freitag kein guter Tag. Was ist passiert?
Ein Pkw Seat (Fahrerin: 19 Jahre) war am Freitagnachmittag auf der Hainichener Straße (B169) in Richtung Frankenberg unterwegs. An der Einmündung Hainichener Straße/Badstraße kam es gegen 14.20 Uhr aufgrund der Verkehrslage zu einem Rückstau mehrerer Fahrzeuge. Im weiteren Verlauf fuhr die 19-jährige Fahrzeuglenkerin bei tief stehender Sonne...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.