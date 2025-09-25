Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Denise Oehms, Manuela und Sebastian Hennen sowie Jens Engmann (v.r.) vorm Hauseingang.
Denise Oehms, Manuela und Sebastian Hennen sowie Jens Engmann (v.r.) vorm Hauseingang. Bild: Ingolf Rosendahl
Denise Oehms, Manuela und Sebastian Hennen sowie Jens Engmann (v.r.) vorm Hauseingang.
Denise Oehms, Manuela und Sebastian Hennen sowie Jens Engmann (v.r.) vorm Hauseingang. Bild: Ingolf Rosendahl
Mittweida
Frankenberg: AWG begrüßt erste neue Mieter in frisch saniertem Haus an der Mozartstraße
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Umbau und der Sanierung stehen in der Mozartstraße 9 bis 13 ganze 20 großzügig geschnittene und moderne Wohnungen zur Verfügung. Wer einziehen möchte, muss zwei Dinge beachten.

Manuela und Sebastian Hennen sind begeistert. „Es gefällt mir sehr gut hier“, sagt Manuela Hennen. „Unsere neue Wohnung ist schön geschnitten. In der offenen Wohnküche kann man besser hantieren.“ Auch ihr Mann Sebastian ist von der Drei-Raum-Wohnung sehr angetan: „Ich komme mit meinem Rollstuhl überall durch“, sagt er. „Die...
