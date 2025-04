Frankenberg: Berufe suchen und finden bei der „#beWhatever“

100 Aussteller – darunter 40 aus Chemnitz – haben sich im Martin-Luther-Gymnasium bei der Bildungsmesse „#beWhatever“ präsentiert.

„Sei, was immer Du willst“ – so heißt das Motto von „#beWhatever“, der Messe für Ausbildung, Studium und Beruf in Frankenberg. Seit 2017 wird sie vom Bildungsverein und dem Martin-Luther-Gymnasium organisiert. Viele Wege für die berufliche Zukunft hat die Messe am Samstag gezeigt. Vier Stunden lang schauten sich Heranwachsende um und...