Bild: Ingolf Rosendahl
Bild: Ingolf Rosendahl
Mittweida
Frankenberg: Besucher feiern ausgelassen bei „Licht & Wein“
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wie liebens- und lebenswert Frankenberg ist – das erlebten die Besucher von „Licht & Wein“ am Freitagabend in der Innenstadt.

Die Händler ließen ihre Läden am Freitagabend zu „Licht & Wein“ länger offen. Neben Waren und Dienstleistungen sowie Stadtführungen mit Nachtwächtern gab es auch Livemusik von „G-Rockt“ bis zu „Auftakt!“, der Lobpreisband der Kirchgemeinde. Einer der Höhepunkte des schönen Sommerabends war der Auftritt der Broken Beat Crew...
