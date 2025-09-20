Frankenberg: Besucher feiern ausgelassen bei „Licht & Wein“

Wie liebens- und lebenswert Frankenberg ist – das erlebten die Besucher von „Licht & Wein“ am Freitagabend in der Innenstadt.

Die Händler ließen ihre Läden am Freitagabend zu „Licht & Wein“ länger offen. Neben Waren und Dienstleistungen sowie Stadtführungen mit Nachtwächtern gab es auch Livemusik von „G-Rockt“ bis zu „Auftakt!“, der Lobpreisband der Kirchgemeinde. Einer der Höhepunkte des schönen Sommerabends war der Auftritt der Broken Beat Crew...