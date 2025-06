Frankenberg: Betrunkene Autofahrerin kommt von der Straße ab - mit Folgen

Eine 37-Jährige beschädigte mit ihrem Wagen weitere Autos.

Frankenberg.

Eine betrunkene Autofahrerin hat in der Nacht zu Samstag in Frankenberg einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war die 37 Jahre alte Fahrerin eines BMW gegen 2.15 Uhr auf der Scheffelstraße stadtauswärts unterwegs. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß in Höhe Hausnummer 5 mit zwei geparkten Autos zusammen. Anwohner bemerkten den Unfall und riefen die Polizei. Die Fahrerin wirkte auf die Beamten betrunken, ein erster Test ergab einen Wert von 2,1 Promille. Die Fahrerin hatte sich zudem leicht verletzt. Sie muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Der Schaden an den Autos wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. (fmu)