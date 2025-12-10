Frankenberg: Bundeswehr sorgt für volles Haus

Fast 1300 Besucher erlebten in der vollbesetzten Frankenberger Stadtkirche das traditionelle Adventskonzert der Panzergrenadierbrigade 37.

Es ist der gesellschaftliche Höhepunkt des Jahres der Panzergrenadierbrigade 37: Mit ihrem traditionellen Adventskonzert in der St.-Aegidien-Kirche halten die Bundeswehrangehörigen inne und läuten die Adventszeit ein. Zugleich drücken sie damit ihre Dankbarkeit für den anhaltend positiven Rückhalt in der Bevölkerung aus. Fast 1300 Besucher...