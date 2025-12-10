MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Volles Haus beim 31. Adventskonzert der Bundeswehr in Frankenberg.
Volles Haus beim 31. Adventskonzert der Bundeswehr in Frankenberg. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Volles Haus beim 31. Adventskonzert der Bundeswehr in Frankenberg.
Volles Haus beim 31. Adventskonzert der Bundeswehr in Frankenberg. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
 4 Bilder
Mittweida
Frankenberg: Bundeswehr sorgt für volles Haus
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fast 1300 Besucher erlebten in der vollbesetzten Frankenberger Stadtkirche das traditionelle Adventskonzert der Panzergrenadierbrigade 37.

Es ist der gesellschaftliche Höhepunkt des Jahres der Panzergrenadierbrigade 37: Mit ihrem traditionellen Adventskonzert in der St.-Aegidien-Kirche halten die Bundeswehrangehörigen inne und läuten die Adventszeit ein. Zugleich drücken sie damit ihre Dankbarkeit für den anhaltend positiven Rückhalt in der Bevölkerung aus. Fast 1300 Besucher...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:00 Uhr
3 min.
Frankenberg: Das ist los auf dem Weihnachtsmarkt
Andreas Schramm schneidet zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes den Riesenstollen an.
Der Frankenberger Weihnachtsmarkt ist eröffnet. Drei Tage lang können die Besucher bummeln, schlemmen und Livemusik erleben. Eine Neuauflage erlebte auch der WGF-Weihnachtsmarkt.
Ingolf Rosendahl
15:00 Uhr
2 min.
Verstappen-Vertrauter Marko: Wurde nicht zu Rückzug gedrängt
Max Verstappens Vertrauter Helmut Marko verlässt das Red-Bull-Team im Guten. (Archivbild)
Kurz nach dem Saisonfinale nimmt ein enger Vertrauter von Max Verstappen Abschied von Red Bull. Jetzt berichtet Helmut Marko, wie es abgelaufen ist.
04.12.2025
4 min.
Frankenberg: Das sind die Herausforderungen beim Adventskonzert der Bundeswehr
Oberfeldwebel Daniel organisierte das 30. Adventskonzert der Panzergrenadierbrigade 37 in Frankenberg.
1200 Besucher, ein Luftwaffenmusikkorps in einer Kirche – das Adventskonzert der Panzergrenadierbrigade 37 erlebt am 9. Dezember die 31. Auflage. Was hat der Organisator im Vorjahr erlebt?
Ingolf Rosendahl
09.12.2025
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
15:05 Uhr
2 min.
BGH kippt Klausel zur einseitigen Rentenkürzung
Der BGH hat eine Klausel in einer fondsgebundenen Riester-Versicherung geprüft. (Symbolbild)
Durch eine einseitige Vertragsklausel wurden Versicherungsnehmer unangemessen benachteiligt, kritisiert der BGH. Das Urteil könnte Folgen für eine Million Versicherungsverträge haben.
Mehr Artikel