Frankenberg: Bundeswehr sorgt für volles Haus

Mittweida
Fast 1300 Besucher erlebten in der vollbesetzten Frankenberger Stadtkirche das traditionelle Adventskonzert der Panzergrenadierbrigade 37.
Es ist der gesellschaftliche Höhepunkt des Jahres der Panzergrenadierbrigade 37: Mit ihrem traditionellen Adventskonzert in der St.-Aegidien-Kirche halten die Bundeswehrangehörigen inne und läuten die Adventszeit ein. Zugleich drücken sie damit ihre Dankbarkeit für den anhaltend positiven Rückhalt in der Bevölkerung aus. Fast 1300 Besucher...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.