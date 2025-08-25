Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Cedric Mikus ist Gärtner auf dem Frankenberger Hof zur Bunten Kuh.
Cedric Mikus ist Gärtner auf dem Frankenberger Hof zur Bunten Kuh.
Mittweida
Frankenberg: Bunte Kuh bittet zum Hoffest
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Das Team betreibt solidarische Landwirtschaft. Einblicke in den Alltag auf der 20 Hektar großen Flur gibt es am 30. August ab 14 Uhr.

Beim Hoffest am Samstag, 30. August, an der Lichtenwalder Straße 1 in Frankenberg gibt es Treckerrundfahrten und Ponyreiten. Bastelstraße und Minigolfanlage sind aufgebaut. Es gibt Essen und Musik. Cedric Mikus ist Gärtner auf dem Hof Bunte Kuh: „Wir betreiben hier solidarische Landwirtschaft.“ Derzeit versorgt der Hof rund 100 Haushalte,...
