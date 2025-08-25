Frankenberg: Bunte Kuh bittet zum Hoffest

Mittweida
Das Team betreibt solidarische Landwirtschaft. Einblicke in den Alltag auf der 20 Hektar großen Flur gibt es am 30. August ab 14 Uhr.
Beim Hoffest am Samstag, 30. August, an der Lichtenwalder Straße 1 in Frankenberg gibt es Treckerrundfahrten und Ponyreiten. Bastelstraße und Minigolfanlage sind aufgebaut. Es gibt Essen und Musik. Cedric Mikus ist Gärtner auf dem Hof Bunte Kuh: „Wir betreiben hier solidarische Landwirtschaft.“ Derzeit versorgt der Hof rund 100 Haushalte,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.