Frankenberg: Die Einbruchserie geht weiter

Mittweida
Seit August häufen sich Fälle von Diebstahl in der Stadt. Zuerst war die Frankenberger Maschinen- und Anlagenbau GmbH (FMA) betroffen. Nun haben erneut Langfinger zugeschlagen.
In der Chemnitzer Straße haben sich Unbekannte Zutritt zum Fahrradraum eines Mehrfamilienhauses verschafft. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz (PD) mit. Von dem Fall erfuhren die Beamten am 16. September, 20 Uhr. Die Täter entwendeten zwei Mountainbikes des Herstellers Cube im Gesamtwert von etwa 800 Euro. Angaben zum Sachschaden liegen...
