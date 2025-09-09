Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
In Frankenberg waren mehrfach Diebe unterwegs. Bild: Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa/Archiv
In Frankenberg waren mehrfach Diebe unterwegs. Bild: Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa/Archiv
Mittweida
Frankenberg: Diebstähle und Einbrüche beschäftigen die Polizei
Redakteur
Von Heiko Hößler
Unbekannte drangen unter anderem in ein Lokal ein und knackten dort einen Zigarettenautomaten. Aber auch mehrere Zweiräder wurden zur Beute von Dieben.

Zu einer Reihe von Diebstählen und Einbrüchen in Frankenberg ermittelt derzeit die Polizei. Der jüngste Fall: In den frühen Morgenstunden des Montags – etwa zwischen 3 und 4.20 Uhr – drangen Unbekannte mit Gewalt in ein Lokal auf der Bahnhofstraße ein, wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mitteilte. Dort brachen die Täter einen...
