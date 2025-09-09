Frankenberg: Diebstähle und Einbrüche beschäftigen die Polizei

Unbekannte drangen unter anderem in ein Lokal ein und knackten dort einen Zigarettenautomaten. Aber auch mehrere Zweiräder wurden zur Beute von Dieben.

Zu einer Reihe von Diebstählen und Einbrüchen in Frankenberg ermittelt derzeit die Polizei. Der jüngste Fall: In den frühen Morgenstunden des Montags – etwa zwischen 3 und 4.20 Uhr – drangen Unbekannte mit Gewalt in ein Lokal auf der Bahnhofstraße ein, wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mitteilte. Dort brachen die Täter einen...