A 4: Mit Fahnen verabschiedete die FFW Dittersbach Soldaten auf dem Weg nach Litauen.
A 4: Mit Fahnen verabschiedete die FFW Dittersbach Soldaten auf dem Weg nach Litauen.
Mittweida
Frankenberg: Feuerwehrleute verabschieden Soldaten zum Manöver in Litauen
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Deutschland-Fahne, Frankenberg-Flagge und Sirenen auf der Brücke über die A 4 verabschiedeten Kameraden der FFW Dittersbach Bundeswehrangehörige aus der Wettiner-Kaserne auf dem Weg nach Litauen.

Das ist gelebte Patenschaft: Eben erst wurde der Vertrag zwischen dem Frankenberger Ortsteil Dittersbach und der Fernmeldekompanie der Panzergrenadierbrigade 37 unterschrieben. Nun leisteten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr mit einer schönen Geste einen Freundschaftsdienst. „Bürgermeister Oliver Gerstner hat uns dafür die offizielle...
