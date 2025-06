Frankenberg: Garagenbrand im Ortsteil Dittersbach – Blitzeinschlag als Ursache vermutet

Aus den Garagen dringt Qualm: Die Feuerwehr rückt mit sechs Fahrzeugen an, um den Schwelbrand unter Kontrolle zu bringen.

In einem Garagenkomplex an der Dorfstraße in Dittersbach hat es am Montag gebrannt. Gegen 6.20 Uhr wurden die Feuerwehren Frankenberg und Dittersbach alarmiert, die mit 29 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen herbeieilten. Rauch drang aus mehreren Garagen. Grund war ein Schwelbrand in einer Garage, ein Feuer war noch nicht entstanden. Auch unter...