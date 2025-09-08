Frankenberg: Modellbahnen im Anflug auf alte Teppich-Manufaktur

Mittweida
Die Macher der Erlebniswelten im Modellbahnzentrum sind mit Volldampf unterwegs. Am 22. November ist Eröffnung in der einstigen Teppich-Manufaktur Witzschel. Das ist auch für junge Leute spannend.
Modellbahn, da ist schon lange nicht mehr allein Trafo und Strippenziehen. „So sieht es heute unter unseren Platten aus“, sagt Wilfried Neumann und hebt die circa drei Quadratmeter große Anlage an. Auf der Rückseite sind sauber verlegte Drähte zu sehen - und jede Menge Bauteile, die der Laie man nicht in diesem Hobby verbinden würde. Doch...
