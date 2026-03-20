Frankenberg: Modelleisenbahn-Zentrum öffnet zu Ostern

Mittweida
Die Modellbahnfreunde in Frankenberg bitten zum Osterspaziergang durch die Erlebniswelten.
Die Modellbahnfreunde halten ihr Versprechen ein. Auch zu Ostern öffnen sie wieder die Tür zu ihren Erlebniswelten. Osterspaziergänge durch diese sind vom 3. bis 5. April jeweils 11 bis 17 Uhr möglich. Seit November bereichert das Modellbahnzentrum in der Altenhainer Straße 52 die Frankenberger Kultur. Auf 200 Quadratmetern in der früheren...
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