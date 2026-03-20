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Modellbahn am Puls der Zeit: Detail aus den Erlebniswelten.
Modellbahn am Puls der Zeit: Detail aus den Erlebniswelten. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas/Archiv
Modellbahn am Puls der Zeit: Detail aus den Erlebniswelten.
Modellbahn am Puls der Zeit: Detail aus den Erlebniswelten. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas/Archiv
Mittweida
Frankenberg: Modelleisenbahn-Zentrum öffnet zu Ostern
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
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Die Modellbahnfreunde in Frankenberg bitten zum Osterspaziergang durch die Erlebniswelten.

Die Modellbahnfreunde halten ihr Versprechen ein. Auch zu Ostern öffnen sie wieder die Tür zu ihren Erlebniswelten. Osterspaziergänge durch diese sind vom 3. bis 5. April jeweils 11 bis 17 Uhr möglich. Seit November bereichert das Modellbahnzentrum in der Altenhainer Straße 52 die Frankenberger Kultur. Auf 200 Quadratmetern in der früheren...
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