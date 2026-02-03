Frankenberg: Modellbahnen dampfen in die Winterferien

Das Modellbahn-Zentrum in der Altenhainer Straße hat in der Winterferienwoche wieder geöffnet.

An vier Tagen heißt es in der Altenhainer Straße 52 „Mit Volldampf in die Winterferien“. Vom 12. bis 15. Februar drehen die Modellbahnen jeweils von 11 bis 17 Uhr ihre Runden. Seit November 2025 bereichert das Zentrum die Frankenberger Kultur. Auf 200 Quadratmetern in der Ex-Manufaktur Teppich-Witzschel haben die Mitglieder des Vereins ihre...