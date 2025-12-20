Frankenberg: Großer Zuspruch für die kleine Bahn bei Teppich-Witzschel

Die Modelbahnfreunde verabschieden sich mit einem positiven Fazit ins neue Jahr. In ihrem neuen Refugium konnten sie schon über 600 Besucher begrüßen. Für 2026 haben sie große Pläne.

Seit November bereichert das Modellbahnzentrum in der Altenhainer Straße 52 die Frankenberger Kultur. Auf 200 Quadratmetern in der früheren Manufaktur Teppich-Witzschel haben die Mitglieder des Vereins ihre Erlebniswelten aufgebaut - mehrere Anlagen, die das Herz von Eisenbahnfans höher schlagen lassen. Tausende Arbeitsstunden haben die... Seit November bereichert das Modellbahnzentrum in der Altenhainer Straße 52 die Frankenberger Kultur. Auf 200 Quadratmetern in der früheren Manufaktur Teppich-Witzschel haben die Mitglieder des Vereins ihre Erlebniswelten aufgebaut - mehrere Anlagen, die das Herz von Eisenbahnfans höher schlagen lassen. Tausende Arbeitsstunden haben die...