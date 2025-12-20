MENÜ
Wilfried Neumann vor seiner Modellbahnwelt.
Wilfried Neumann vor seiner Modellbahnwelt. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas/Archiv
Blumen für Jubiläumsgäste.
Blumen für Jubiläumsgäste. Bild: Mario Dehs
Dieses Stück Modellbahn wirbt im Januar in Oskarshausen für Frankenberg.
Dieses Stück Modellbahn wirbt im Januar in Oskarshausen für Frankenberg. Bild: Ingolf Rosendahl
Mittweida
Frankenberg: Großer Zuspruch für die kleine Bahn bei Teppich-Witzschel
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Die Modelbahnfreunde verabschieden sich mit einem positiven Fazit ins neue Jahr. In ihrem neuen Refugium konnten sie schon über 600 Besucher begrüßen. Für 2026 haben sie große Pläne.

Seit November bereichert das Modellbahnzentrum in der Altenhainer Straße 52 die Frankenberger Kultur. Auf 200 Quadratmetern in der früheren Manufaktur Teppich-Witzschel haben die Mitglieder des Vereins ihre Erlebniswelten aufgebaut - mehrere Anlagen, die das Herz von Eisenbahnfans höher schlagen lassen. Tausende Arbeitsstunden haben die...
