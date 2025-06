Frankenberg: Nach Überholen eines Geldtransporters überschlug sich der Skoda

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagabend im Ortsteil Dittersbach. Was war da los?

Gegen 18.25 Uhr am Freitagabend ereignete sich in Frankenberg ein Verkehrsunfall. Laut Angaben der Polizeidirektion Chemnitz (PD) fuhr ein 53-jähriger Mann mit seinem Skoda Octavia in Dittersbach den Sachsenburger Weg in Richtung Neudörfchener Weg. Circa 200 Meter vor der Querung des Neudörfchener Weges überholte der 53-Jährige einen in...