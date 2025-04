Frankenberg: Polizeihubschrauber in der Luft

Mit einem Fährtenhund war die Polizei am Montag in Frankenberg auf Suche. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Was war da los?

Der Einsatz eines Hubschraubers über Frankenberg führte zu Spekulationen bei Facebook. Dazu kam, dass die Beamten auch mit einem Fährtenhund unterwegs waren. Was ist passiert? „Am Montagabend ist die Polizei über eine vermisste Jugendliche informiert worden", sagte Polizeihauptkommissarin Doreen Stein. Es konnte nicht ausgeschlossen...