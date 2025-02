Frankenberg: „Querschnitt“ von und mit Simone Mende in der Stadtgalerie

Sie steht für die Kulturhauptstadtregion: Die Frankenbergerin Simone Mende ist Mitglied im Chemnitzer Künstlerbund und hat ihr Atelier in Braunsdorf.

Mit einer Vernissage wird am 7. Februar ab 18 Uhr die neue Ausstellung in der Stadtgalerie am Baderberg 16 eröffnet. Simone Mende präsentiert unter dem Titel „Querschnitt“ Malerei, Grafik und Collagen. Die Künstlerin stammt aus Frankenberg, studierte 1987 bis 1990 an der Fachschule für Textiltechnik Reichenbach und schloss als...