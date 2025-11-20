Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Traktor mit Spruchband vor dem Stadtpark, in dem der Stadtrat über Kitas beriet.
Traktor mit Spruchband vor dem Stadtpark, in dem der Stadtrat über Kitas beriet. Bild: Ingolf Rosendahl
Frankenberg: Schicksal der Kitas bewegt Bürger
Von Ingolf Rosendahl
Mit rund 1200 Unterschriften fordert eine Petition, dass die Kita in Mühlbach nicht geschlossen wird. In der Stadtratsdebatte war plötzlich auch die Zukunft weiterer Kitas in der Stadt Thema.

Vor der Tür des Stadtparks parkten zwei Traktoren. Aufgereihte Kinderschuhe zeigten, dass es bei diesem Sonderstadtrat um den Nachwuchs geht. „Kita bleibt“ forderte ein Spruchband. Drinnen nahmen circa 70 Bürger als Gäste Platz.
