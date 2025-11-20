Frankenberg: Schicksal der Kitas bewegt Bürger

Mittweida
Mit rund 1200 Unterschriften fordert eine Petition, dass die Kita in Mühlbach nicht geschlossen wird. In der Stadtratsdebatte war plötzlich auch die Zukunft weiterer Kitas in der Stadt Thema.
Vor der Tür des Stadtparks parkten zwei Traktoren. Aufgereihte Kinderschuhe zeigten, dass es bei diesem Sonderstadtrat um den Nachwuchs geht. „Kita bleibt“ forderte ein Spruchband. Drinnen nahmen circa 70 Bürger als Gäste Platz.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.