Frankenberg: Seniorin bei Haustürtrick bestohlen

Ein Unbekannter bestahl eine Seniorin in Frankenberg. Er gab sich als Käufer von Möbeln aus, ließ sich Schmuck zeigen und verschwand mit Bargeld und Gold spurlos.

Eine Seniorin in Frankenberg ist am Dienstag Opfer eines Trickdiebs geworden. Wie die Polizei mitteilte, klingelte ein Unbekannter gegen 12.30 Uhr in der Badstraße und gab vor, alte Möbel und Sammeltassen kaufen zu wollen. Die Frau ließ ihn ins Haus und zeigte ihm verschiedene Waren. Im weiteren Verlauf interessierte sich der Mann auch für...