Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Drei Dutzend Besucher waren zum Mobilitätsforum ins Haus der Vereine gekommen.
Drei Dutzend Besucher waren zum Mobilitätsforum ins Haus der Vereine gekommen. Bild: Ingolf Rosendahl
Drei Dutzend Besucher waren zum Mobilitätsforum ins Haus der Vereine gekommen.
Drei Dutzend Besucher waren zum Mobilitätsforum ins Haus der Vereine gekommen. Bild: Ingolf Rosendahl
Mittweida
Frankenberg: So soll es bei Bus und Bahn noch besser werden
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gegenwart und Zukunft der Mobilität der Frankenberger war Thema eines ÖPNV-Dialogforums. Dazu hatten die Stadt und das Nachhaltigkeitsprojekt „100fach mobil“ eingeladen.

„Mobilität ist für die meisten Bürger vor allem eine Frage der Bezahlbarkeit“, sagte Bürgermeister Oliver Gerstner (CDU). Die Stadt sei hervorragend an Chemnitz angebunden. Die Verbindungen nach Freiberg und Mittweida sollten aber ausgebaut werden. „Doch jede Erweiterung des Angebotes muss finanziert werden“, legte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.08.2025
3 min.
Zwischen Frankenberg, Oederan und Penig: Wasserexperten handeln wieder mit Immobilien
In Schönerstadt hat der ZWA diesen Druckminderschacht gebaut.
Der Kauf und Verkauf von Grundstücken gehört zum Alltag beim Zweckverband für Wasser und Abwasser mit Sitz in Hainichen (ZWA). Eine Immobilie wird aber nun verschenkt.
Ingolf Rosendahl
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
10:06 Uhr
2 min.
Berichte: Japans Regierungschef zu Rücktritt bereit
Die Koalition von Japans Regierungschef Ishiba hat in beiden Parlamentskammern keine Mehrheit mehr. (Archivbild)
Japans Regierungspartei LDP verlor im Juli die Mehrheit im Parlament. Nun gibt es Rufe nach einer Neuwahl des Parteivorsitzes. Partei- und Regierungschef Ishiba sieht sich laut Medien unter Zugzwang.
25.08.2025
1 min.
Frankenberg: Bunte Kuh bittet zum Hoffest
Cedric Mikus ist Gärtner auf dem Frankenberger Hof zur Bunten Kuh.
Das Team betreibt solidarische Landwirtschaft. Einblicke in den Alltag auf der 20 Hektar großen Flur gibt es am 30. August ab 14 Uhr.
Ingolf Rosendahl
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
10:00 Uhr
1 min.
Diese Ortsdurchfahrt im Erzgebirge ist ab Montag gesperrt: Autofahrer müssen lange Umleitung nehmen
Der Breitbandausbau in Brünlos beginnt. Dafür wird die Hauptstraße gesperrt.
Aufgrund des Breitbandausbaus ist die Brünloser Hauptstraße wochenlang gesperrt. Wo führt die Umleitung entlang?
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel