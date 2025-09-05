Frankenberg: So soll es bei Bus und Bahn noch besser werden

Gegenwart und Zukunft der Mobilität der Frankenberger war Thema eines ÖPNV-Dialogforums. Dazu hatten die Stadt und das Nachhaltigkeitsprojekt „100fach mobil“ eingeladen.

„Mobilität ist für die meisten Bürger vor allem eine Frage der Bezahlbarkeit“, sagte Bürgermeister Oliver Gerstner (CDU). Die Stadt sei hervorragend an Chemnitz angebunden. Die Verbindungen nach Freiberg und Mittweida sollten aber ausgebaut werden. „Doch jede Erweiterung des Angebotes muss finanziert werden“, legte...