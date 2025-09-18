Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Enrico Grille und Alexander Müller (v. l.) vor der sanierten Winklerstraße 52.
Enrico Grille und Alexander Müller (v. l.) vor der sanierten Winklerstraße 52. Bild: Ingolf Rosendahl
Enrico Grille und Alexander Müller (v. l.) vor der sanierten Winklerstraße 52.
Enrico Grille und Alexander Müller (v. l.) vor der sanierten Winklerstraße 52. Bild: Ingolf Rosendahl
Mittweida
Frankenberg: So wohnt es sich mit Wärmepumpe und Solaranlage im Mehrfamilienhaus
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dank Sanierung hat die kommunale Wohnungsgesellschaft mbH die vier Wohnungen einer einstigen Ruine fit für die Zukunft gemacht. Wie findet das der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft?

Demnächst werden die Schlüssel für die vier Wohnungen in der Winklerstraße 52 übergeben. Die Mietverträge gelten ab 1. Oktober. Noch sind Restarbeiten im Umfeld zu erledigen, vier Stellplätze entstehen. Doch Enrico Grille ist die Freude über das Erreichte beim Gang durch das Mehrfamilienhaus anzumerken. „Das Haus war ein Schandfleck“,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
20:41 Uhr
4 min.
Leipzigs Aufsteiger-Serie hält auch gegen Köln
Assan Ouedraogo (M, RB Leipzig) bejubelt bei seinem Startelf-Debüt auch sein Tor-Debüt im RB-Trikot.
Mit dem dritten Sieg in Serie hat RB Leipzig das 0:6 von München zum Auftakt endgültig verarbeitet. Gegen Köln setzt RB eine Langzeit-Serie fort. Ein schon aussortierter Profi wird besonders begrüßt.
Frank Kastner, dpa
16:00 Uhr
4 min.
Frankenberg: Sieben gute Gründe, „Licht & Wein“ und Bauernmarkt zu besuchen
Die Broken Beat Crew bringt ab 19.30 Uhr den Boden auf der Kreuzung Schlossstraße/Ecke Humboldtstraße zum Beben.
Der Stadt steht ein spannendes Wochenende ins Haus. Die Händler öffnen am 19. September ihre Türen bis 22 Uhr. Am 20. September steht dann der Markt von 9 bis 16 Uhr im Zeichen regionaler Produkte.
Ingolf Rosendahl
04.09.2025
3 min.
Der große Grundstücksdreh von Frankenberg
In Nachbarschaft zur Zeitwerkstadt steht das Wohnhaus Auenweg 1.
Mehrere Immobilien spielten im Frankenberger Stadtrat eine Rolle. Zwei Flächen werden getauscht. Über eine dritte freut sich ein ortsansässiges Unternehmen.
Ingolf Rosendahl
20:24 Uhr
4 min.
Auf Kane ist Verlass: FC Bayern siegt zum Oktoberfest-Start
Harry Kane war nicht nur vom Punkt treffsicher.
Drei Tore von Harry Kane bescheren der neu formierten Münchner Mannschaft drei Punkte gegen Hoffenheim. Der HSV jubelt über das erste Tor und den ersten Sieg. Leipzig gewinnt im Spätspiel gegen Köln.
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel