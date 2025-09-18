Frankenberg: So wohnt es sich mit Wärmepumpe und Solaranlage im Mehrfamilienhaus

Dank Sanierung hat die kommunale Wohnungsgesellschaft mbH die vier Wohnungen einer einstigen Ruine fit für die Zukunft gemacht. Wie findet das der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft?

Demnächst werden die Schlüssel für die vier Wohnungen in der Winklerstraße 52 übergeben. Die Mietverträge gelten ab 1. Oktober. Noch sind Restarbeiten im Umfeld zu erledigen, vier Stellplätze entstehen. Doch Enrico Grille ist die Freude über das Erreichte beim Gang durch das Mehrfamilienhaus anzumerken. „Das Haus war ein Schandfleck",...