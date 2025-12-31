Frankenberg und Flöha: Mehrere Unfälle auf schneeglatten Straßen

Mittweida
Am Silvestertag kam es bei zum Teil dichtem Schneefall rund um Frankenberg und Flöha zu mehreren Unfällen. Eine Bundesstraße musste gesperrt werden.
Im dichten Flockenwirbel haben sich in Mittelsachsen am Mittwoch mehrere Unfälle ereignet. Am Berg zwischen Falkenau und Oederan kollidierte ein Sattelzug mit der Leitplanke und blockierte quer die Fahrbahn. Ein Vorbeikommen war nicht mehr möglich. Die B 173 zwischen Flöha und Abzweig Schönerstadt war auch am Nachmittag noch gesperrt.
