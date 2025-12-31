MENÜ
Der querstehende LKW bei Flöha blockierte die B 173.
Am Mittwochmittag rutschte in Langenstriegis ein Auto in den Graben.
Der zweite Unfall, zwei Stunden später, bei Langenstriegis.
Mittweida
Frankenberg und Flöha: Mehrere Unfälle auf schneeglatten Straßen
Redakteur
Von Falk Bernhardt
0:00 Anhören

Am Silvestertag kam es bei zum Teil dichtem Schneefall rund um Frankenberg und Flöha zu mehreren Unfällen. Eine Bundesstraße musste gesperrt werden.

Im dichten Flockenwirbel haben sich in Mittelsachsen am Mittwoch mehrere Unfälle ereignet. Am Berg zwischen Falkenau und Oederan kollidierte ein Sattelzug mit der Leitplanke und blockierte quer die Fahrbahn. Ein Vorbeikommen war nicht mehr möglich. Die B 173 zwischen Flöha und Abzweig Schönerstadt war auch am Nachmittag noch gesperrt.
